Pascal PASCAL PECH (PECH)

Après un BEP "Agent du Transport" obtenu en 1982 au lycée Hélène Boucher à Tremblay en France (93), j'ai acquis mon expérience sur le terrain.

Cette formation auto-didacte et mon esprit de synthese me permettent aujourd'hui de maitriser un ensemble de savoir-faire, tant dans les domaines du transport multimodal (complets, lots, conteneurs maritime, aérien, messagerie express, vrac) et de la logistique que dans celui de la gestion d'un centre de profit.

Mes capacités manageriales, relationnelles et fédératrices m'ont permises de gérer des équipes de plus en plus importantes et de les mener vers la réalisation des objectifs fixés.

La qualité, la satisfaction client, le management et loptimisation des coûts qui en découlent sont des objectifs permanents conditionnant le résultat de lentreprise.







"La seule chose promise davance à léchec, cest celle que lon ne tente pas. »

Paul-Emile Victor



Mes compétences :

Management

Transport routier

Transport international

Gestionnaire

Lean management

Manager

Transport

Logistique

Logistique transport

autodidacte

Responsable d'exploitation