Pascal POUVREAU

Domaine de compétence :



Coordination et Encadrement du pôle Moyens Généraux :



- Réhabilitation des locaux (2.8M€).

- Appliquer la réglementation en matière de sécurité du siège et des bâtiments ERP annexes.

- Gestion des locaux et de ses occupants.

- Gestion de la flotte auto (150 VL).

- Gestion de la téléphonie fixe et mobile.

- Management du personnel de la réception et gestion directe des prestataires externes.

- Rationaliser et optimiser les coûts du budget de fonctionnement.

- Optimisation des procédures SG.

- Mise en place dun espace Coworking



Je reste à votre disposition



Bien à vous

M. POUVREAU Pascal