Pascal ROY

Directeur de projet Intégration – Roll Out de solution Groupe

Définition du Core Model fonctionnel et technique

Management d’équipe jusqu’à 15 personnes internes

Direction de projet (Budget : 500 K€) jusqu’à 15 personnes internes et partenaires

Expertise Retail des domaines Achat, Approvisionnement, Logistique, Back-office magasin

Déploiement à l’international du Core Model en Asie et Europe

Réseau solide avec les partenaires de l’écosystème SAP et avec l’éditeur SAP



Mes compétences :

SAP IS R

SAP MM

SAP FI

SAP SD

Supply Chain

SAP WM

SAP SAP NetWeaver

Procurement

Gestion de projet

Gestion du changement