Pascal SAEZ

Mes compétences personnelles :

- Un profil très créatif qui aime les innovations et prendre des initiatives, jouer avec les idées, les concepts et les théories.

- Une très bonne vision d'ensemble et une capacité naturelle à synthétiser les informations.

- Un goût particulièrement prononcé pour les stratégies et projets à long terme.

- Une très grande adaptation aux imprévus et une forte adaptabilité aux changements.



Mes compétences professionnelles issues de mon expérience :

- Une grande expérience commerciale avec la gestion d'agences bancaires et une parfaite vision client et expérience utilisateur.

- Management hiérarchique et transverse.

- Vision marketing multicanale

- Gestion de projets digitaux (outils collaborateurs et clients)

- Accompagnement et définition de la transformation du modèle bancaire

- Pilotage marketing, CRM et études géomarketings

- Organisation et animation de conduites du changement.

- Participation à la construction du plan d'action commercial annuel

- Vision IT dans une organisation agile.

- Animation transverses d'équipes agiles dans une organisation Scrum.

- Gestion et négociations de budgets d'investissements et de fonctionnement



Mes compétences :

Gestion de projet

B2B2C

Organisation

Marketing stratégique

Créativité

Business Transformation

E-commerce

Management

Distribution

Commerce B2C

Microsoft Office