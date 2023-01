Pascal TESSON (PASCAL TESSON)

Après un parcours pas concluant dans le sport équestre et l'élevage, ma carrière c'est reconstruite dans les commerces de nuit, musique, sécurité gestion de bar et gérant de sociétés dans le monde de la nuit, pour terminer les dix dernières années comme propriétaire exploitant. La santé m'a amené à prendre du recul et depuis quelques années je vis une reconversion dans l'immobilier comme agent immobilier responsable d'agence à Montluçon.

Le commerce et la vente ont toujours fait parti intégrante de ma vie professionnelle.