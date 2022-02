Pascal THOMAS

Je dispose d'une autorité naturelle et d'un bon relationnel. Méthodique et rigoureux, je sais m'organiser en toute autonomie.

Je suis suffisamment à l'aise avec l'outil informatique pour effectuer le reporting de mes activités.

Au-delà de mes connaissances techniques, c'est mon état d'esprit, mon énergie et mon envie de m'investir dans une fonction à responsabilités qui sont mes meilleurs atouts pour réussir.



Mes compétences :

Réception echafaudage

Habilitation électrique B0V et B1V

Moniteur gestes et postures

Passeport GSI niveau 2

ATEX Gaz et Poussières

Risque chimique