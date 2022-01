Pascal VAILLANT

Contribuer au développement des ventes de l’entreprise par l’apport de mon expérience commerciale, laquelle se fonde avec succès sur une approche directe et analytique des comptes prospects et clients.



• Gestion du cycle de vente, de la prospection à la signature et développement du compte.

• Centré sur le client pour une meilleure compréhension des besoins et des attentes

• Vente directe et consultative - Vente de solutions (PME - Gds Comptes Privés et Publics)

• Maîtrise des cycles de vente courts et longs

• Rédaction, Présentation et négociation des offres commerciales

• Closing et suivi de compte pour développement



• Chasseur

• Analytique

• Passionné et curieux

• Axé sur les résultats

• Entrepreneur, tenace, positif

• Autonome

• Ecoute, Empathie et Qualités interrelationnelles

• Adaptabilité aux nouveaux environnements

• Bilingue Français-Anglais

• Expérience internationale



• Management et coaching d’équipes commerciales

• Coordination d’équipes fonctionnelles en mode projet / solution

• Interface et coordinateur des ventes indirectes auprès de distributeurs



• Industrie : Pme –Pmi – et Grands Comptes

• Secteurs Privés et Publics

• Bureautique et Production documentaire et postale – Service IT – Arts graphiques – Santé….



Mes compétences :

Sales

Hunting

Closing

Presenting

Consulting

Listening

Vision

Optimization

Achieving corporate goal

Relation client

Team Spirit