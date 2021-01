Pascal WEILL

Expertise métier :

Elaboration et exécution de la roadmap métier / SI pour la fonction Finance de groupes internationaux

Direction de programme en organisation, process et systèmes dinformation Finance

Conduite de projets de transformation (maîtrise douvrage)



Expertise fonctionnelle :

ERP : Oracle Applications (e-business suite R12), SAP (ECC6) : élaboration de core model, implantation,

déploiement international

Consolidation statutaire et reporting Groupe : Hyperion Financial Management, Magnitude

Solutions BI pour le pilotage de la performance (ventes, profitabilité) : SAS, Cognos, SAP BW, SAP BPC



Mes compétences :

Finance

ERP

Maîtrise d'ouvrage

Direction de projet