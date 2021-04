Pascale DEPREZ

Depuis 2006, j’interviens en qualité de conseil indépendant en communication institutionnelle. Je possède une longue expérience internationale acquise au sein de grands groupes industriels. Elle est axée sur la conception et mise en œuvre de stratégies de communication interne et externe, à périmètre international.

• Développement et gestion de l'image de l'entreprise et des marques associées :

- étude et suivi de l'évolution de la notoriété de l'entreprise et de ses enseignes

- recherche et développement de projets d'entreprise visant à améliorer la visibilité des marques et à associer un contenu à leur image

• Coordination des politiques de communication des filiales :

- conseil et support

- organisation et animation de groupes de travail internationaux

- développement et animation de réseaux de correspondants étrangers

• Développement de la communication interne :

- accompagnement du changement structurel

- partage d'expérience et de savoir-faire

- expression et rayonnement de la culture d'entreprise



Mes compétences :

Communication

Communication institutionnelle

Communication interne

Conduite du changement

Conseil

Conseil en communication

Direction de projet

Image d'entreprise

Relations publiques

Responsabilité sociétale des entreprises