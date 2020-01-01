Pascale MENGUAL

MARSEILLE 152006 - maintenantCONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT A LA CERTIFICATION AUX ENTREPRISES SOUHAITANT METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE QUALITE DE TYPE ISO 9001, COFRAC (norme 17025) AINSI QU UNE ANALYSE DE RISQUE.
FORMATION : RESPONSABLE QUALITE, AUDITEUR INTERNE OU TIERCE PARTIE, PILOTE DE PROCESSUS ...
AUDITS OU VISITES TECHNIQUE DE SITE DE PRODUCTION AFIN DE REFERENCER LES FOURNISSEURS AUPRES DE LA GRANDE DISTRIBUTION POUR LES PRODUITS NON ALIMENTAIRES OU EN CONTACT ALIMENTAIRE.
NOS AUDITS SONT BASES SUR NOTRE REFERENTIEL ATeCQ OU BIEN SUR CEUX DE NOS CLIENTS.
AUDITRICE QUALIFIEE POUR CERTIFIER SELON IFS HPC (Scope 2 & 3) et ACCREDITER DES LABORATOIRES PAR LE COFRAC (PROGRAMME 133)
ADIV MARKETING
- RESPONSABLE QUALITE
2000 - 2006MISE EN PLACE DE LA CERTIFICATION ET DE L ACCREDITATION DU LABORATOIRE D ANALYSE SENSORIELLE POUR LE PROGRAMME 133 ET LES ESSAIS LIES AUX TESTS CONSOMMATEURS ET AU PROFIL SENSORIEL.
MISE EN PLACE DE NOUVEAUX LOCAUX A PARIS RESPECTANT LES EXIGENCES DES NORMES SENSORIELLES RELATIVES AUX LOCAUX.
ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS SOUHAITANT ASSISTER A LEURS ETUDES.
PRISE EN CHARGE DES CLIENTS SOUHAITANT OBTENIR UN SIGNE DE QUALITE POUR LEUR PRODUIT (LABEL ROUGE, IGP ...) ET ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE LEUR ETUDE JUSQU A REMISE DU DOSSIER A LA COMMISSION DES LABELS
PARTICIPATION AUX COMMISSIONS AFNOR, CNLC ; MEMBRE DE L ACTIA
PARTICIPATION A SENSOBASE (BASE DE DONNEES SENSORIELLES INTERNATIONALE)
ATS EUROFINS
- CONSEILLER CLIENT
1995 - 1998
Formations
LEGTA CFPPA LES SARDIERES (Bourg En Bresse)
Bourg En Bresse1998 - 1999QUALITE ET HYGIENE EN ALIMENTAIRE