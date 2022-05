Patrice BELMO

Mes différentes expériences m'ont offert un réel épanouissement et m'ont permises d'orienter et de développer mes compétences principalement en marketing promotionnel et opérationnel et également en achats. Avec une VAE Achats en cours, je vais valider cette expérience.

Au jourd'hui, disponible, expérimenté, je suis ouvert à de nouveaux challenges orientés marketing, achats et logistiques.



Mes compétences :

Management

Marketing

Achats

Marketing opérationnel