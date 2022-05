Patrice BOUCHER

Bonjour,



Titulaire d'un diplôme d'ingénieur SUPELEC en Architecture et Intégration des Systèmes Électroniques, j'ai toujours été attiré par la technique et par le secteur industriel.



Fort d'une expérience de 21 ans dans différents secteurs d'activités (aéronautique, spatial, défense, automobile...), j'ai pu développer une double compétences en :

- management de projets

- conseil opérationnel.



Après 5 ans chez PHILIPS SEMICONDUCTEURS en tant que développeur puis chef de projet, j'évolue depuis plus de 16 ans au sein de sociétés de services et de conseil, en France et en Belgique (ALTRAN, ALTEN et LGM).



Les nombreuses prestations réalisées m'ont permis en particulier de :

- intervenir auprès de grands groupes industriels tels que :

- DASSAULT AVIATION (outil de préparation de missions pour aéronefs militaires),

- SAGEM (systèmes optroniques de défense, calculateurs avioniques),

- THALES (simulateur IFF au standard F3R pour le Rafale),

- PSA PEUGEOT CITROEN (architecture électrique et électronique des véhicules du groupe).

- découvrir les meilleurs pratiques appliquées pour réussir les projets.



Mes objectifs sont de :

- intégrer une grande entreprise

- prendre en charge un portefeuille de projets de développement informatiques et de systèmes électroniques

- intervenir de la phase de prospection/appel d'offre jusqu'à la phase de mise en production

- évoluer dans un contexte international et dans un environnement hautement technologique

- continuer à apprendre et à évoluer.



A bientôt.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

Management

Innovation

PMBOK (Project Management Body Ok Knowledge)

CMMI DEV ET SVC

Réponse aux appels d'offres

DO-178

Méthodologie Agile Scrum

Lean Six Sigma