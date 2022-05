Patrice CAMUS

INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL

Septembre 2010/Juillet 2013 : Ingénieur technico-commercial (DOUBLE COMPÉTENCE) : en solutions informatiques, électriques, électroniques



• Proposition d’architectures et de solutions informatiques, commercialisation de logiciels, de matériels électriques/électroniques,

• recherche de nouveaux contrats, de nouveaux clients

• Suivi commercial, relations d’entreprises à entreprises (B to B),

• Négocier les contrats, préparer l’acte de vente, assurer le déroulement des affaires,

• Connaissance des produits proposés,

• Gout du challenge.

_________________________________________________________________

juin 2005/ juin 2008 : Urbaniste « UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN / CNRS :

CHARGE de Mission en URBANISME ; GÉOMATICIEN & CHARGE de RECHERCHE CNRS & LABORATOIRE DES SCIENCES HUMAINES de L’UNIVERSITÉ de PERPIGNAN :

Étude pour l'université de Perpignan / CNRS/ ville de Barcelone.



Participation au Scot de la Côte Vermeille : étude du volet « environnement ». Cohérence et intégration environnementale. Incidences du document sur l’environnement. A nouveau « confronté » au(x) PDU. Recherche pour améliorer l’acceptabilité environnementale, anticiper la prise en compte de leurs incidences (Utilisation d’ArcView). Relations avec les communes.

---------------------------------------------------------------------------------------------

COMPAGNIE GÉNÉRALE de GÉOPHYSIQUE

1/ Juin 1999 / septembre 2005 : Ingénieur d’affaires commerciales :



• Prospection, identification des interlocuteurs, analyses de leurs besoins, proposition et négociation.

• présentation des produits (maîtrise de la technicité du produit via mes compétences technologiques),

• suivi commercial et technique (assistance technique, recouvrement des factures, adaptations à proposer)



2/ Juin 1985 / septembre 1999 : Technicien supérieur en génie électrique et informatique industrielle :



• installation d’équipements technologiques (électroniques et informatiques)

• paramétrage, mise en œuvre des solutions de transmission de données entre les mesures physiques et les enregistrements informatiques (réseaux locaux)

• surveillance de la qualité des résultats obtenus,

• bien rédiger le rapport journalier remis à la hiérarchie



• Négocier les conditions commerciales de la vente, les prix en fonction de la stratégie de l’entreprise



-- > Nombreuses missions à l'étranger (Pakistan,Birmanie, Syrie, Yémen, Indonésie , Bornéo,...) pour la Compagnie Générale de Géophysique, Total, ARAMCO (Arabie Saudite) , PDO (Oman).





j'étais affecté au laboratoire de prospection et d'exploitation Géophysique. puis j'ai évolué vers le poste de chef de laboratoire : j'ai alors eu cette chance d'encadrer des équipes (mais des équipes locales/ d'où l'obligation de bien maîtriser l'anglais et avoir une certaine diplomatie...je pense au Nigeria).



Mes compétences :

Informatique

Ténacité

Géomatique

Ecoute

Animation de réunions

Travail en équipe

Responsable

Traduction anglais français

La remise en cause

Gestion de projet technique

Marketing stratégique

Prospection commerciale

Commercialisation des produits techniques

Nouvelles technologies

Français Langue Etrangère