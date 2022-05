Patrice CHARRIER

Février 2018, changement radical d’orientation professionnelle avec le choix de devenir le capitaine de mon bateau, en me mettant à mon compte pour être autonome et indépendant. Après avoir quitté le cabinet comptable et travaillé en PME pendant plusieurs années, j’ai eu de nouveau l’envie du contact humain et du service. Mon choix s’est porté dans les métiers de l’immobilier, pour aller sur le terrain et à la rencontre des gens. Chaque nouveau mandat est un défi, ainsi qu’une nouvelle aventure. Être conseiller immobilier pour apporter mon service et mes conseils aussi bien à un vendeur, qu’a un acquéreur de biens.



Auparavant, de février 1990 à décembre 2017, j’ai occupé des postes en comptabilité de manière continue, quasiment sans connaître de période de chômage. Parmi ses 28 ans de profession comptable, j’ai travaillé 15 ans en cabinet en tant que collaborateur sous la responsabilité d’un expert comptable.



Mes compétences :

Comptabilité

Finance

Informatique

Gestion de projet

Gestion de trésorerie

Paie

ERP

GPAO

Gestion financière et comptable

Reporting financier