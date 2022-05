Patrice COELHO

20 ans d'Expérience dont 17 ans dans le Commerce B2B : management de stratégie d'offre multi-réseaux et multi-sites, management de vente, business développement, vente de solutions techniques sur cycles longs et courts, gestion de stocks (stratégie), achats/négociation/approvisionnement, interface supply chain.

J'ai consacré ces 3 dernières années à la création d'une entreprise de fabrication d'harmonica diatoniques de luxe (très petite série, très haut de gamme), allant de la R&D (innovation technologique) à la commercialisation en e-boutique. Je me suis formé professionnellement pour cela à la CAO/DAO, au prototypage (impression 3D, tournage/fraisage, découpe/gravure laser), au web design, et à la gestion d'entreprise.



A titre privé, je suis un musicien de haut niveau et professeur de musique.

J'ai passé en 2018 un Monitorat Fédéral de Parapente et suis aussi compétiteur dans ce sport.

Je suis passionné par les techniques et les dernières technologies, et j'aime apprendre et transmettre mon savoir.



Je suis calme, rigoureux, appliqué, analyste, méthodique, exigeant, performant, endurant et pugnace, mais aussi à l'écoute et bienveillant envers les autres. J'ai à cœur les relations humaines, la satisfaction client, le résultat et le management/travail participatif.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Access

Gestion de la relation client

ERP

Base de données

Microsoft Office

Business development

Promotion des ventes

Techniques de vente

Analyse de données

Analyse stratégique

Logiciel CRM

Veille commerciale

Microsoft Word

Management

Négociation achats

Management des ventes

Conseil stratégique

Veille stratégique

Vente B2B

Business Unit Management

Vente directe

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Veille technologique

Gestion des stocks

Stratégie commerciale

Team Building

Project Management

Corel Draw Suite

Data Access Object

Fusion

GIMP

Inkscape

Solidworks

Sony Vegas

Data Mart

Exel

Impression 3D

DAO

FreeCAD

CAO