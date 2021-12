Patrice DELWASSE

Orienté management de la transformation digitale je me suis fait une expertise du développement et la gestion de grands comptes dans les secteurs de:

- médias

- banque,

- Majors des Nouvelles technologies,

- collectivités locales et territoriales

- grands comptes publics et privés



au sein, principalement des groupes ATOS ORIGIN, UPC-NUMERICABLE (RCF,Videopole), CKD MONEYLINE (Ingenico - Iagona), HERSANT, MEDIAVISION.

Co fondateur de DELWINTER devenue DCnA, Cabinet en management du Changement et en Coaching de Direction Générale, j'accompagne les entreprises reconnues pour leurs innovations technologiques et les sociétés de distribution à forte notoriété dans leur stratégie de numérisation et de réorganisation.



Mes compétences



Coaching et Formation:

Coaching de Directeurs opérationnels et fonctionnels

Formation de Managers au Leadership

Redynamisation d'équipes et organisation de sessions de Team Building

Recrutement et chasse directe



Management de transition:

Stratégie commerciale

Mobilité internationale

Management et Leadership

Stratégie digitale

Transformation digitale



Secteurs privilégiés:

Nouvelles technologies

Médias numériques ( Web, Affichage dynamique, Radio, TV, Mobile)

Services aux Entreprises

Voyages d'Affaires

Distribution