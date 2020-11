Patrice DILLET

A ce jour 30 ans d'expérience en architecture.



Principaux postes occupés:

- Activité libérale - Architecte associé

- Directeur de Projets

- Chef de Projets



Selon les postes, mes missions allaient du concours, études (DIA, ESQ, APS à EXE), puis suivi de travaux.



Programmes traités en neuf, restructuration lourde ou réhabilitation (site occupé):

- Logements individuels, collectifs (Privé & Public)

- Projets scolaires publics (maternelles, primaires, collèges, lycées)

- Complexes aquatiques publics (piscines, centres de remise en forme, secs et humides)

- Patinoires

- Restaurations scolaires

- Médiathèques

- Bureaux

- Centre de tri (Déchetterie)

- Santé (Maisons de retraite, Centres Médicaux Psychologiques)

- Protection ruines archéologiques



Compétences principales:

Gestion de dossiers en toute autonomie et capacité à rendre compte.

Maîtrise de la complexité

Très bonnes connaissances des contraintes

- Règlementaires (Incendie, Handicap, Travail, Sports, Urbanisme, environnement, PPRi, DTU, etc.)

- Administratives, Codes divers,

- Respect des objectifs architecturaux, fonctionnels, coûts, délais.

- Relation clientèle et équipes BET's

- Encadrement d'une équipe de cotraitants et collaborateurs

- Animation de réunions



Ce qui me caractérise:

Ecoute, Implication, Rigueur, Perspicacité, Accompagnement, Proposition, Décision.

Acteur dynamique, Travail en équipe.



Et bien d'autres valeurs encore....que je souhaite partager et que je soutiens pour que nos projets aboutissent.



Mes compétences :

Architecte

Mise au point

AutoCAD/ SKETCHUP

Informatique

Bâtiment

Architecture

Bureau d'études

Génie civil