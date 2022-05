Patrice DONJON

• Expérience professionnelle de 20 années au sein d’organisations matricielles internationales dans le management de la Supply Chain et des Projets, activités automobile et distribution spécialisée

• Manager (+ 100 personnes) et Responsable Projets mono et multi-sites

• Certifié Black Belt Six Sigma et Foundation Prince 2

• Auditeur MMOG/LE (Materials Management Operations Guidelines / Logistics Evaluation)

• Expert ERP SAP (modules MM, PP, WM, SD et BW)

• Bilingue Anglais

• Véritable Leader ayant un sens commercial et une orientation clients naturels

• Capacités d'analyse et de synthèse, de négociation et d'arbitrage

• Organisé, diplomate, pragmatique, méticuleux, rigoureux, tenace, bonnes qualités relationnelles



Mes compétences :

Lean manufacturing

Logistique

Management de transition

SAP R/3

Gestion de projet

Management opérationnel

Communication

Conduite du changement

Six Sigma Black Belt

Approvisionnement et achats