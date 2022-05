Patrice FOURNIER

Passionné de course à pieds (Marathon ou Ultra-Trail), j'aime me dépasser constamment pour être un "finisher" mais surtout devenir plus performant, plus efficace, plus rentable. Pour cela, pas besoin de réinventer la roue (de Deming). Il faut savoir se documenter, connaitre les méthodes et les techniques.



Ingénieur Réseaux de formation, certifié ITIL V3, je possède une solide expérience de plus de 12 ans dans la Direction et l'organisation de systèmes d'Information, la conduite de projets, la gestion des budgets et le reporting, le service delivery, la continuité de services et l'audit d'infrastructures.



Aimant les défis, rigoureux et motivé, j’aime le travail en équipe pour atteindre les objectifs communs dans le respect de la stratégie de l’entreprise.



Mes centres d'intérêt sont :

- La continuité de services et reprise d’activité

- La conduite de projets / AMOA

- La conduite du changement

- Le service delivery / ISO 9001

- Les méthodologies / ITIL, CoBIT, CMMi, Rédaction de contrats, charte informatique…

- La gestion de budgets

- Le team management

- La sécurité des réseaux

- La gestion documentaire

- Les technologies / Architectures SaaS et IaaS, Virtualisation des systèmes d'information (VMWare, Hyper-V, App-V, Citrix, SAN), Réplication (VEEAM, Hyper-V Replica, Doubletake)





Mes compétences :

Sharepoint

Oracle

SAN

TREND Micro

PRA

VMware

Visual Studio .Net