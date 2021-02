Patrice GAILLOT

Spécialiste IBM i (AS400), sécurité et audit informatique:

- Interfaces graphiques JWalk LegaSuite de RocketSoftware

- Sécurité IBM i native et avec le progiciel Controler de Cilasoft

- Gestion Electronique des Documents (GED) avec ZenSolution d'Entropics

- Intégration GED aux applications RPG Ile

- Réplication base de données Quick EDH de Trader's

- Mise en place de Plan de Continuité des Activités

- Organisation du développement et versionning avec X Analysis et X Control de Databorough

- Développements informatique pour Bâle II



Connaissance des établissements financiers, de l'assurance, des SSII comme de l'industrie



Mes compétences :

GED

Sécurité informatique

Direction de projet

Management d'équipe

IBM i

AS400

Banque

Assurances

Industrie

Consultant

PCA/PRA

Formation professionnelle continue

Audit

SSII