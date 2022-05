Patrice GERVRAUD

Je bénéficie d’une expérience de 32 ans dans la vente et ses périphériques, dont deux années avec du management. Mon évolution dans des structures de différentes tailles me permet d’avoir une vision globale de la vente et une aisance dans le management de ses différents acteurs.



Sensible aux notions d'image et de service, j’aime particulièrement prospecter, accueillir, conseiller et accompagner la clientèle vers un achat. J'apprécie la latitude pour organiser l'implication de mes collaborateurs en vue de satisfaire le client.

En tant que responsable d'agence, l'organisation du marketing est très motivante.



Des qualités personnelles complètent avantageusement mon profil:

je suis autonome, organisé, rigoureux, mais aussi soucieux de ponctualité, disponible et persévérant, puis encore honnête, loyal et responsable et enfin serviable, à l'écoute et solidaire.



Je souhaite mettre à profit mes compétences techniques et humaines en rejoignant une équipe commerciale.



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Disponibilité

Communication

Rigueur

Organisation

Sérieux

Ouvert

Autonomie

Donner une bonne Image

Service client