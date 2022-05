Patrice GOT

Après onze années d’expériences bancaires j’ai décidé en 2005 de créer une entreprise de formation et de conseil dans les domaines de la banque et de la finance d'entreprise.



Aujourd’hui j’accompagne sur la durée les entreprises en matière de gestion financière, comme le ferait un responsable financier, et forme des futurs directeurs d'agence, chargés de clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises dans divers organismes de formation.





Mes compétences :

Techniques bancaires

Analyse financière

Communication financière

Formation professionnelle

Finance d'entreprise