Patrice GOTTELAND

Plus de 20 ans d'expérience dans différentes industries d'excellence, réglementées et exigeantes m'ont permis de développer plusieurs talents et compétences "clef" :



1/ Management & Leadership

* accompagner une vision et mobiliser les équipes

* diffuser les orientations stratégiques aux fonctions "clef"

2/ Gestion & Pilotage opérationnel

* cerner les enjeux et conduire le changement

* définir le cadre budgétaire et positionner des objectifs clairs/mesurables

* piloter et améliorer les indicateurs de performance

3/ Organisation & Structuration

* batir une performance soutenable et la rendre durable

* manager et piloter de manière opérationnelle les centres de profits

* recruter, intégrer, former et développer les talents

4/ Environnement multi-culturel

* évoluer dans un un environnement multi-culturel

* comprendre les enjeux internationaux



Ces compétences s'appuient sur des valeurs et des attitudes que je porte avec force - Leadership, Capacité de décision, Bienveillance, Respect, Engagement, Courage... .



C'est en alignant mes équipes que j'ai bâtis mes succès et contribué au développement des entreprises. J'ai la conviction que la mobilisation des équipes est contributive de ce succès, et qu'une performance soutenable et durable repose sur la qualité du management et la qualité des relations Humaines.



Mes compétences :

Lean SixSigma

Théorie des organisations

Industrie Chimique

Japon

Excellence Industrielle

USA

Industrie Pharmaceutique

Business development

Développement produit

Lean management

Conduite de projet

Management opérationnel

Management de la qualité

Direction Générale

Direction de site

Pharmacien Responsable

Basics supply chain management