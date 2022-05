Patrice GRILLE

J’ai étudié l’aménagement de nouveaux quartiers, eur réhabilitation , les quartiers qui n'offraient pas de bonnes conditions de vie à leurs habitants.

Au service des élus, je me suis inscrit toujours dans les politiques publiques de la ville, avec le respect de l’environnement.

C’est à dire :

L’aménagement et la valorisation des patrimoines, la construction et l’aménagement durable, l’environnement et la conception de projets de développement des territoires, l’urbanisme et le projet de territoire...)



- études urbaines, environnementales,

- Impact géographique,

- Impact industriel,

- études sociologique (utilisation de JMP)

- SCOT du VAL de LOIRE,

- SCOT du Pays Loire Beauce, du Pays Forêt d'Orléans

(Participation au SCOT de la cote VERMEILLE)



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Travail en équipe

Information Technology

Nouvelles technologies

Gestion de projet informatique

Cohésion en équipe

Rigueur

Gestion de la relation client

Curiosité intellectuelle

Aisance relationelle

Rédaction de rapports « pointus », pédagogiques

Geomatique