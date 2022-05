Patrice HERKENS

Compte tenu du niveau de concurrence croissant, la logistique devient un facteur essentiel



de productivité des entreprises. Tout dirigeant est confronté à la nécessité de maîtriser la qualité, les



coûts et les délais afin d'appuyer sa force de vente.



Fort d'une expérience de plus de 15 ans en logistique, de mon envie d'évoluer



professionnelle et de mon intérêt pour répondre à ces exigences, j’ai choisi de me spécialiser dans ce



domaine en effectuant une formation de technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique



(TSMEL).



Aujourd'hui diplômé, je suis à la recherche d'une structure qui m'offrira l'opportunité



d'exploiter mes compétences en intégrant une équipe au sein de laquelle je pourrais m'épanouir



dans un souci de collaboration rigoureuse et efficace.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Baan

Internet

SAP