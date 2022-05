Patrice LAHOREAU

COMPETENCES PROFESSIONNELLES



-Management d’une Maintenance Centrale et Process de plus de 100 personnes (Ingénieurs et Techniciens).

-Management d’une Unité Autonome de Production de plus de 200 personnes (Ingénieurs, Techniciens et Opérateurs).

-Gestion budgétaire d’une Unité de Production.

-Mise en œuvre et déploiement de la TPM, 5S et autres outils d’amélioration continue.

-Gestion des approvisionnements et des stocks de matériels indirects.

-Animation de Workshops avec les fournisseurs indirects.

-Décentralisation et animation transversale de la Maintenance du site.

-Mise en œuvre et pilotage de l’externalisation de la Maintenance d’une Unité de Production (méthode, curatif et préventif).

-Développement des 3 axes de compétences et accompagnement de l’aptitude des individus.

-Ingénierie de formation pour l’arrivée de nouveaux moyens de production.

-Gestion de projet, définition des processus de fonctionnement.

-Jury professionnel pour validation du titre ‘Agent de maintenance sur systèmes automatisés ‘