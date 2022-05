Patrice LEMARIÉ

Après 17 années consacrées aux Métiers de la Gestion-Comptabilité-Finance d'Entreprise, en qualité de Chef Comptable, de Directeur Comptable et Financier, de Contrôleur de Gestion ou d'Auditeur Interne, je mets, depuis 1998, à la disposition des grands groupes internationaux et des grands acteurs du Secteur Public :



- des compétences fonctionnelles SAP Finance : modules FI-FM-TR-AA-CO-IM-PS voire RE (gestion des biens immobiliers) et FSCM (Financial Supply Chain Management) le plus souvent dans des contextes industriels;



- des compétences en gestion de projets SAP;



- une expertise Métier Secteur Public (+ 5 ans de Service Public) ET Secteur Industriel.





Si mon profil vous intéresse, vous pouvez me joindre au :



> 06-13-21-06-91 <



Mes compétences :

SAP

Conseil

Audit

Gestion de projet

AMOA

ERP

Management