Vous souhaitez faire décoller votre business en ligne ? N'attendez plus, contactez moi et donnez à votre entreprise et vos projets toute la visibilité qu'ils méritent. Mettre en place un plan de communication sur la toile, être visible dans les moteurs de recherche, vous faire exister sur les réseaux sociaux... Quel que soit votre projet je vous accompagnerai jusqu'au succès !



Mes compétences :

TYPO3

Microsoft Word

Microsoft Excel

Macromedia Dreamweaver

Internet

Adobe