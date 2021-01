Patrice RODRIGUEZ

Après des études supérieures au sein de l'école universitaire de commerce de l'Université de Malaga (Espagne) et un stage de fin d'étude au sein d'une importante société de formation de la même ville, je décidai afin d'enrichir mes connaissances ainsi que mon expérience, de traverser les Pyrenées et de m'installer à Nice.

C'est dans cette ville ou j'ai cotoyé pour la première fois le monde du conseil en effectuant un stage dans un cabinet de conseil en gestion et organisation stratégique d'abord, puis dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ensuite.

Au terme de deux années en France, je décidai de retourner dans mon pays natal, le Maroc, et de rejoindre l'entreprise familiale, le Cabinet M.Rodriguez, au sein duquel j'exerce depuis septembre 2010.

Depuis Juillet 2012 je suis aussi gérant de ma propre société, RODRIGUEZ ASESORES SARL orientée vers l'accompagnement de l'investisseur espagnol au Maroc.



Mes compétences :

Fiscalité

Comptabilité

Finance

Organisation

Ressources humaines

Conseil

Gestion

Juridique entreprise

Analyste financier