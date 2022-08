Patrice SIMION

Précédemment j'étais responsable de trois entités pour le compte de Gilson sas, entreprise située à Villiers le Bel (95). Jétais en charge de la réception, lentrepôt de matières premières et le centre de distribution dans un contexte industriel, dans le secteur de la fabrication d'instrumentation scientifique et technique.



Avant den arriver à ce stade, jai débuté en bas de léchelle et jai occupé différentes fonctions.

En portant un regard rétrospectif sur mon parcours professionnel, il est possible de distinguer quatre phases.

Avant tout, la découverte du métier et du monde de la logistique, qui sest faite au travers des fonctions de magasinier et de responsable du service préparation de commandes, pour le compte des sociétés SICAMOTOR et ASIATIDES.



SED logistique a été lapprentissage du métier a été le moment le plus important et certainement le plus enrichissant, à ce stade de ma carrière où jai eu des fonctions diverses et variées. Il reste que cela a été une période très intense et éprouvante, qui ma aussi fait découvrir une autre forme de management. Au début, avec mon expérience de terrain, je me suis souvent laissé absorber par le quotidien, les problèmes immédiats, résolus au jour le jour. Pour employer une expression qui définirait assez bien la situation que je vivais, javais « la tête dans le guidon » du matin au soir. Très rapidement, jai dû apprendre à fonctionner différemment, à faire un pas de côté et prendre le recul nécessaire afin danalyser la situation et prévoir les évènements difficiles. Cette mise à distance est essentielle, je lai compris, pour éviter dagir dans lurgence et ne pas passer son temps à résoudre les crises a posteriori, à « prévenir les incendies » en quelque sorte. Cette partie de ma carrière ma aussi permis de découvrir les engins de manutention, qui vont du chariot accompagnant au tri directionnel, ainsi que la réglementation concernant la conduite de ces engins. J'ai également fait l'apprentissage de la certification qualité, et des audits qualité interne et clients.



Létape suivante BFL DEXIS a alors consisté en une mise en pratique des connaissances acquises lors des deux premières phases : jai eu lentière responsabilité dune mise en place. En avril 2002, j'ai intégré la société BFL DEXIS, filiale du groupe Descours & Cabaud, négoce de fournitures pour l'industrie et le bâtiment. BFL DEXIS, c'est le regroupement de dix entités commerciales possédant leur propre stock, toutes localisées dans le Val de Seine. J'ai été embauché en tant que responsable logistique et ma mission consistait à mettre en place une plate-forme logistique qui centralisait la réception, le stockage, la préparation de commandes et l'expédition à "J plus un" chez le client final. Les sites deviendraient des agences commerciales avec un service au comptoir, alimenté une fois par semaine par la plate-forme de Louvres. L'entrepôt faisait une superficie de six mille m2 et était constitué de trois parties : rayonnage fixe (essentiellement du casier), palettier et un atelier de montage de flexibles hydrauliques. Tout cet ensemble était géré par un progiciel nommé « «PP5000 » de KARDEX, était en communication montante et descendante avec la gestion commerciale « ASTECH ».Nous disposions de six postes avec licence et de cinq terminaux radio fréquence (piccolink) pour les opérateurs. Les postes de réception étaient reliés à des balances « METLER TOLEDO », afin de mettre à jour le poids dans les fiches articles. A terme il était prévu d'y adjoindre des trans-stockeurs KAEDEX pour augmenter la capacité de stockage.



Enfin Gilson sas, lexpérience de la SUPPLY-Chain ma fait découvrir un autre visage de la logistique que je ne connaissais pas : le métier dans un environnement industriel complexe. Un mot décrit particulièrement bien cette partie de mon expérience : la transversalité, autrement dit linteraction entre des services tels que la gestion de production, les méthodes, les achats, le bureau détude etc.



