Patricia AIMARD (LE LOUPP)

Je suis rentrée en France le 18 juin 2020 après avoir passé 20 ans aux Etats Unis dans lequel j'ai pu faire l'expérience professionnelle dans divers secteurs comme :

- la gestion d'une agence immobilière

- la vente et implantation de produits cosmétiques pour une marque française #2 dans les pharmacies et parapharmacies

- Agent Immobilier International

- Responsable du développement auprès de la clientèle francophone d'une solution innovante d'investissement



Puis en 2019, Je me suis formée, aux US et en France a l'hypnose Ericksonienne que je pratique depuis 2019.



En France j'ai pu évoluer a différents postes au sein d'une même société The Athlete's Foot, avant mon départ j'occupais le poste Chef de Produits au sein du service de développement de la Franchise en Europe