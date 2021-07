Patricia ALONZI

Animatrice d'atelier d'écriture littéraire je suis à la recherche de structure Ehpad, centre social et culturel, association pour les aînés et de partenaires telles que des mediatheque, bibliothéque pour lesquelles animer.



Pour un public aimant l'écriture, désirant se perfectionner vers un style ou simplement pour s'exprimer avec les mots par l'écrit, ou des personnes désirant vivifier leur mémoire pour transmette leur mémoire.



Je suis disponible pour une mission en intervenante mais aussi intéressée par le statut salarié, je suis ouverte à toutes propositions liées à l'animation d'atelier.

Formée chez Aleph écriture Paris à la conduite d'atelier, et stage en conte et nouvelle.