Patricia BEDEL

COMPÉTENCES:



- élaboration des enquêtes de satisfaction clients, des missions sur l'image de marque de l'entreprise, des études de marchés

- définition d'une stratégie commerciale et du plan marketing

- élaboration et mise en œuvre des actions promotionnelles et des outils d’aide à la vente (argumentaires, catalogues, flyers, posters, mailings, goodies...)

- participation à la conception packaging des produits

- analyse et synthèse des statistiques + recommandations

- prospection clients/ fournisseurs

- suivi des stocks

- veille concurrentielle/ benchmark

- prospection, négociation

- force de proposition et créativité pour les actions commerciales et marketing

- maîtrise de Word, Excel, PowerPoint

- maîtrise d'Illustrator et de Photoshop

- maîtrise de l'anglais et de l'italien



Mes compétences :

Analyse de données statistiques

Étude de marché

Prospection internationale

Enquête client

Prospection commerciale

Argumentaire de Vente

Plaquette commerciale

Communiqués de presse

Packaging

Lancement de produits

Benchmarking

Étude de positionnement

Veille concurrentielle

Réseaux sociaux

Analyse statistique

Analyse de marché

Stratégie commerciale

Stratégie de communication

Développement commercial

E-commerce

Veille internet

CRM

Emailing

Newsletter

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Marketing produit

Marketing stratégique

Traduction italien français

Traduction allemand français