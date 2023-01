Patricia BESSET-VEZIAT

Après un parcours en cabinet de conseil et en entreprise (Finance, immobilier…), j’ai rejoint mi 2016 le Cabinet LCconseil, spécialisé depuis plus de 20 ans dans l’articulation de l’Humain avec l’Organisation, animée de la conviction suivante :



 - L’Humain est un formidable levier de performance dans les entreprises ;

 - Si on fait évoluer les Hommes (ou les Femmes !), il peut avoir des implications sur

 l’Organisation.

 - De même, si l’Organisation bouge, il peut y avoir des répercussions sur les Hommes.



Chez LCconseil, l’Humain et l’Organisation travaillent main dans la main. C’est notre crédo ! C’est notre engagement !



Je mets désormais au service des clients du cabinet :

 - Ma vision prospective

 - Ma dimension entrepreneuriale

 - Mes compétences digitales et Mon esprit d’innovation

 - Mon expertise en organisation

 - Ma certification ESSEC Business School « Réussir le Changement »

 - Mon sens du service et de la relation client

 - Mes qualités managériales

 - Mon sens du collectif

 - Mes valeurs tournées vers le développement des talents et des potentiels.



Dans des organisations amenées à évoluer ou à se transformer, je projette une vision, élabore des solutions, conduis le changement et accompagne l’Entreprise et ses collaborateurs



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Négociation

Management

Conduite du changement

Strategie

Digital