CREATRICE DE MGAD, basée en Alsace, ENTREPRISE TRES DYNAMIQUE ET REACTIVE DANS TOUTE INDUSTRIE ( automobile, ferroviaire, outillage de frappe à froid, outillage de pompes et compresseurs, oièces unitaires et petites séries, possiblité études industrie, SPECIALISE DANS DELAIS COURTS ET PRECISION;

CHERCHONS DONNEURS ORDRE SERIEUX



Mes compétences :

Ponctualité

Qualité

Réactivité