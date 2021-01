Patricia LE SIGNOR

Après une vingtaine d’années passées au service de PME en tant que responsable administratif et financier, j’ai choisi d’exercer mon métier en tant qu’indépendante afin de pouvoir faire bénéficier les TPE/PME de mon savoir-faire sans leur imposer la contrainte du contrat de travail.



Dirigeants, je vous propose de prendre en charge les tâches que vous êtes obligés d’assumer vous-même faute d’avoir atteint la taille critique qui vous permettra d’embaucher. J’interviens tant sur les domaines de l’administration des ventes que sur la gestion financière de votre entreprise. Pour toute mission, j’établis dans un premier temps un état des lieux qui me permet de vous proposer des solutions pour améliorer vos points faibles et optimiser vos points forts.



En bref, je vous propose un service d’assistance administrative et financière « à la carte ».



Mes compétences :

ISO 14001

Location

Direction financière

Développement durable

PME

Administration des ventes

Contrôle de gestion