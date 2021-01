Patricia MONTCHO

J'ai commencé par les Médias, les animations d'émissions à la radio. Une fois à la fac, cette passion ne m'a pas lâché mais les réalités étaient autres. Je me suis orientée alors vers une communication plus spécifique: celle orientée vers la santé et le développement. J'ai fait des stages, des bénévolats dans plusieurs structures telles que Amour et Vie de l'ABMS/PSI. Des expériences qui m'ont permis d'avoir des notions en Santé de reproduction des Jeunes et des Adolescents. Ceci m'a conduit à travailler pendant 02 ans sur un projet intitulé "Défis Jeunes". Financé par l'Union Européenne et de la Fondation de France. Il s'agissait de donner des notions en santé sexuelle (Hygiène de vie, cycle menstruel, les méthodes et moyens de contraception), en compétence de vie (comment mettre la table, comment faire le lit, comment cuisiner,etc...) aux filles en situations difficiles (employée de maison, vendeuses ambulantes, apprenties, orphelines, etc...). Cette expérience finie, j'ai été responsable commerciale dans une structure. A présent, je suis travailleuse sociale sur le Projet Mobilité exécuté au Bénin par l'ONG ESAM et la Fondation Terre des hommes. Voilà mon parcours! Si vous avez donc des consultations en Santé de reproduction (Vih, IST, PF et autres), en Promotion et Protection des droits des enfants, ou encore de besoins en Maitrise, présentation de cérémonie, je suis celle qu'il vous faut



