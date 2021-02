Patricia RAGGI

Organisée, rigoureuse et pugnace, on me dit dotée d'un vrai talent lorsqu'il s'agit d'emmener un groupe vers un objectif !

Et c'est plutôt utile lorsque, comme moi, on travaille sur le changement.

Je suis spécialisée en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Ma fierté : ne pas faire de prêt à porter, un système de management doit toujours être taillé sur mesure... et c'est justement ce qui rend ce métier si passionnant !!



Mes compétences :

Management Qualité, Sécurité Et Environnement

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

MASE

Évaluation des Risques Professionnels

Formation / Sensibilisation

Audit Interne / Externe

Gestion de Projet

Techniques de Résolution de Problème

Communication

Gestion de Service Technique