Patricia SINNAEVE-GUILLAUME (SINNAEVE)

Forte d’une expérience de plus de 25 ans dans le merchandising au seing du groupe, FDG qui assure la conception, le développement et la commercialisation de gammes complètes de produits pour la Grande Distribution, dans les domaines du Textile, de l’Hygiène Beauté et du Bazar, je souhaite mettre à mon savoir-faire et mon savoir-être.



J’ai pu au sein de cette société intervenir en mode projet, dans la mise en œuvre de nouveaux produits, sous le contrôle des Chefs de Produits, et en conformité avec les procédures.



J’ai assumé cette tâche, de la supérette de proximité aux plus grands hypermarchés, sur une gamme comme la mercerie, avec la gestion de plus de 600 références, l’élaboration d’environ 120 plans d’implantation par an. J’ai su gérer mes priorités afin de réaliser mes plans dans les délais impartis délais impartis, mais aussi dans l'urgence.



J’ai développé au cours de ma carrière professionnelle des qualités et élargi mes compétences.

Aujourd’hui, j’envisage une évolution de carrière positive et j’ai la ferme volonté de changer de métier.

Je suis motivée pour relever de nouveaux challenges et prête à progresser pour apprendre des choses nouvelles.



La diversité des missions que l'on m'a confiée témoigne de ma grande faculté d'adaptation, de ma nature dynamique et persévérante pour les mener avec succès.



Mes principales qualités professionnelles sont :



• la rigueur

• le dynamisme

• mon sens de l'organisation et du service

• une bonne gestion des priorités dans les délais impartis, mais aussi dans l'urgence

• mon savoir faire en preuve de discrétion.

• Autonomie et capacité à alerter (charges de travail, délais, compliance « initiative de conformité sociale en entreprise »)

• Sens du relationnel (managers, équipes, clients internes et externes)

• Sens de l'initiative

• Confidentialité

• Proactivité

• Aisance avec les chiffres



Mes compétences :

Organisation De Déplacements, Voyages (Réservation

Gestion D’agendas, De Rendez-vous

Gestion Budget

Gestion Des Notes De Frais

Elaboration De Tableaux De Bord

Gestion Et Mise À Jour Des Bases De Données Client

Aide À La Préparation Des Réunions D'équipe

Suivi Des Statistiques

Organisation D’évènements (Convention, Salons Comm

Traitement Du Courrier - Gestion Des Appels Téléph

Conception Et Rédaction De Documents, Courriers,

Développement Des Supports Et Outils Nécessaires À

Proposition Des Axes De Formation Destinés À Fédér

Identification Et Mise En Place Des Études Nécessa

Définition De La Politique Merchandising En Accord

Recommandation Et Négociation Des Plans D’assortim