Patricia VAUNOIS

Je mets, au service de votre société, les compétences développées au cours de ma vie professionnelle et durant mes formations, ainsi que ma connaissance de l'entreprise.



COMPÉTENCES :

- Consultante Chef de Projet Utilisateur : migration / archivage de données-documents règlementaires GxP

- Documentation- : recherches d'informations, bases de données documentaires, gestion de ressources documentaires, gestion d'une bibliothèque, GED (Documentum), création et configuration de bases de données internes, déploiement d'outils documentaires,

- Formation- : animation de formations aux outils documentaires, analyse du travail, didactique professionnelle, ingénierie de formation,

Management,

Gestion administrative et budgétaire d'un service.



Je suis documentaliste scientifique de part ma double formation initiale en biologie et en gestion de l'information.



Avec l'évolution du métier, j'ai également formé les collaborateurs de l'entreprise aux logiciels de gestion documentaire, à l'interrogation de bases de données, et à la recherche sur internet.



Les circonstances m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences en formation professionnelle.



N'hésitez pas à me contacter et nous en discuterons.



