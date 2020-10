Après plusieurs années dexpérience dans le recrutement de profils pointus dans le domaine IT et Tertiaire, jai décidé de monter une structure qui me ressemble avec des réelles valeurs dans le respect des candidats et clients.



Ce qui mintéresse avant tout, cest « lexpertise » et le « savoir être » des candidats.



Je voulais une approche différente On ninvestit pas dans un recrutement en quelques minutes



Comme je lai fait dans le passé, je passe du temps avec les candidats et je suis attentive et réactive aux besoins de mes clients.



Patricia Vavoulis Goudoulias

Directeur



Mes compétences :

Recrutement cadres

Recrutement IT

Recrutement par approche directe

Conseil en recrutement

Sauvegarde

Cloud computing

Stockage

Big Data

Réseaux sociaux

Business Intelligence

Data Scientist

Infrastructure

DevOps