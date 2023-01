Patrick BERSOT

Externaliser la gestion de vos projets, et pourquoi pas ?



Le monde de lentreprise est en constante mutation, et la compétition est rude pour l'ensemble des acteurs oeuvrant sur leurs marchés. Il faut toujours être plus rapide, plus performant, proposer toujours plus de qualité.



Pourquoi externaliser ?



Pour se concentrer sur ses compétences clés et son coeur de métier

Pour acquérir plus de souplesse en évitant d'investir dans des activités périphériques qui apporteraient de la rigidité à la structure

Lorsque la valeur ajoutée d'une fonction n'est pas suffisante pour devoir développer des compétences ad hoc

Dès que la complexité du métier (évolution de la réglementation, compétences pointues...) nécessite l'embauche et le maintien coûteux de spécialistes...



Rencontrons-nous,



Je suis là pour vous accompagner dans la réussite de vos projets, en toute indépendance et flexibilité, selon vos besoins :



pbersot.sce.bfc@gmail.com



Je vous recontacte sous 24 heures au moment où vous le souhaitez