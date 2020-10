Responsable qualité logiciel - Certifié ISTQB Fondation

Rédaction des Plans et Rapports Qualité

Vérification de la Gestion de Configuration

Organisation des revues de fin de phases

Vérification de la traçabilité des exigences

Réalisation d'audits internes (Normes ISO9001, EN9100)

Suivi des actions et des demandes d'évolution

Remonter les anomalies et les risques majeurs

Réalisation d'actions de formation Qualité logicielle