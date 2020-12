Je suis un homme dynamique qui s'investit dans ce qu'il aime et qui donne tout ce qu'il peut donner pour réussir ce qu'il entreprend.

J'aime le monde de l'aviation depuis très longtemps et ne reculerai devant rien pour arriver à mes fins professionnelles.

Je suis avide de connaissances, théoriques comme pratiques, et j'aime le contact humain surtout dans le travail en équipe bien plus enrichissant et valorisant que le travail personnel.



Mes compétences :

Informatique