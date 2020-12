Spécialiste de la gestion de contenus et de grandes bases de données d’informations professionnelles.



Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des technologies de gestion des données et de connaissances approfondies en matière de gestion de contenus, je suis en mesure de vous apporter mon savoir-faire et mes acquis pour exploiter au mieux vos données et vos informations.