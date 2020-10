Patrick KEVORK

Specialized in Supervision industrial Piping in the sector Oil & Gas and Mine.

Pressure test.

On Shore and Offshore.

Experiment on Oxygen Plan + Argon (ASU)

Contrôle qualité Piping Valve Support etc...





Measuring. Preparation. Construction. Assembly. Installation. Vannes. Equipment. Repair. Test of pressure. leak test, Pré-Commissioning.

Good experiment as Trainer in industrial piping sector oil and gaz.

I obtained my qualification. I studied CAD specialising in oil and gas for furnaces boilers and piping.

At present, I can carry out isometric, orthogonal planes and PIDs for furnaces boiler and piping, braces, valves, etc.

I also have training as an Autocad 2D designer (orthogonal plans, isometry, line channelling)

CODETI & CODEP construction code

Detail isometry

Pipine line installation studies



Spécialisé en Supervision Tuyauterie industrielle ( On shore et Off shore) dans le secteur Oil & Gaz et Minier. Précom/Tests de pression / test de fuite.

- expérience sur Oxygene Plant + Argon (ASU)

Fiel Ing Piping & mechanical Construction Package

Prises de côtes. Préparation. Construction. Assemblage. Installation. Vannes. Equipement. Réparation. Test de pression. Mise en service.

Qualification de Technicien dÉtude en Chaudronnerie et tuyauterie Industrielle.

Dessinateur sur Autocad

Cela me permets de travailler en bureau détude sur un projet et participer à sa construction sur site.

Dessinateur DAO Autocad 2D (plan orthogonal, isométrie, cheminement de lignes)

Code de construction CODETI & CODEP

Isométrie de détails.

Étude dInstallation de ligne de Tuyauterie

Étude et conception des supports.

Les codes de construction des appareils à pression et de tuyauterie suivant CODEP & CODETI.



Bonne experience comme Formateur en tuyauterie industrielle secteur pétrole et gaz.



Mes compétences :

Test de pression tuyauterie

Supervision de chantier Piping

Formateur Tuayuterie

Commissionning

Installation

Bureau d'études

Précommissioning

test hydraulique

Coordination de travaux

C