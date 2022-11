Bonjour,



Je travaille actuellement pour un groupe d'assurances en croissance continue depuis sa création

et bénéficiant encore d'un fort potentiel.

Toutefois, je reste ouvert aux différentes propositions pour de nouvelles missions et de nouveaux défis.

Titulaire de diplômes généralistes portant sur l'économie et le droit, je reste ouvert aux nouveaux domaines d'activités.





Très cordialement,



Patrick Occelli,



(Profil récent et actuellement en construction)