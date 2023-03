Patrick POUILLET

Bienvenue,

Passionné d'énergétique sino-japonaise, je suis ravi de votre visite !

Nous sommes tous Unique ; C'est pour cela que j’ai à cœur de personnaliser votre soin à chacune de nos rencontres.

Outre l’effet de légèreté immédiat, le Shiatsu éclaircit l’esprit, améliore l’humeur et augmente notre énergie. De plus, La diététique énergétique prolonge durablement cet état d'équilibre.

Grâce au Do In l’envie d’agir nous gagne ! Véritable auto-massage ou la douche énergétique...

La marche méditative, l'initiation au Zazen et les Qi Gong redonnent un sens à notre existence lors des stages & ateliers ZENature...l'occasion d'affiner votre sensibilité, ouvrir et aller jusqu'à votre 6ème sens...

Le shiatsu est une méthode thérapeutique qui vise à stimuler la circulation de l'énergie par le toucher, pour rétablir les déséquilibres et réduire la douleur, les désagréments nombreux dû au stress.

Le "TAO du ventre" est un soin très complémentaire (uniquement sur l'abdomen, ou le HARA) vous permettant d'aller à la rencontre de vous-même ; Savez vous tout ce qui a été enfoui émotionnellement et depuis combien de temps...

Les soins comme les animations collectives sont axés sur la philosophie taoïste (la nature au centre) Zen et s’adressent à tous !

- Vous êtes un Particulier souhaitant une pause Bien-être ou désireux d’offrir un « Bon »cadeau, Massage à domicile Lège-Cap-Ferret : Domicile ou cabinet.

- Une Entreprise, à l’écoute de ses salariés, ...réaliser une COM, une offre promotionnelle,

- Un Centre de loisir en quête d’animation originale (par le Do In, les Qi Gong) et bénéfique pour tout public,

- Une chambre d’hôtes, un Hôtel tendance,...

- Un centre privé Spa, Balnéo...

- Un centre de convalescence, un EPHAD ou un CCAS, maison de seniors,

- Un club sportif, une association, une association pour guider les jeunes, ...



Je m'adapte à tous publics...et conseille mes partenaires.



Mes compétences :

Shiatsu

Bien être

Zen

Acupuncture

EFT

Animation de groupes