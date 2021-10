Patrick SAINT AMANS

Directeur opérationnel d'une entreprise d'électricité et automatismes industriels et tertiaires après une période au poste de responsable technique.



Direction de site et de services, responsable achats et logistique, gestion planning et production, réalisation devis, études électrotechnique et automatismes, suivi d'affaires, animateur qualité, contrôle d'ensembles électroniques.



Implication, intégrité, rigueur et dynamisme sont les fils conducteurs d'années d'expériences acquises en milieu PME et groupe.



A l'écoute de toute proposition ou mission.



Mes compétences :

autonomie

ACHATS

Rigueur

SEE ELECTRICAL

Informatique

Gestion de projet

ÉLECTROTECHNIQUE

MANAGEMENT

Qualité

Encadrement

Adaptabilité

GPAO