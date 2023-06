Patrick SEUZARET

Diplomé de l'ESSEC, j'ai commencé ma carrière dans l'Audit chez Price Waterhouse, oû pendant deux ans et demi j'ai pu apprendre les principes comptables et les techniques de lecture et de vérification de bilan.

En 1989 j'ai intégré le groupe Ricoh France, filiale d'une société japonaise, n°1 dans son pays sur le marché des matériels bureautiques. Mes missions et responsabilités ont évolué au fil des transformations qu'a traversé Ricoh France, avec des fusions et acquisitions, des mises en place d'ERP, et un partenariat créé avec un centre de service partagé en Espagne.

Du Contrôle de Gestion au poste d'adjoint DAF, j'ai pu développer une solide compétence en gestion financière, en management de projets transversaux, ainsi qu'une expertise en outils BI. Habitué à évoluer dans un environnement international, je connais bien les normes USGAAP et IAS/IFRS.

Aujourd'hui dans une phase de consolidation de mes missions, je cherche de nouvelles opportunités dans un nouveau cadre.



Mes compétences :

Budget

Movex

Cognos

Japon

Audit

Contrôle de Gestion

Excel

Contrôle financier

Oracle

Comptabilité